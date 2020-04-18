Село в Черниговской области стало очагом вспышки коронавируса: подробности

В регионе от инфекции удалось вылечить трех человек

В Черниговской области село Нежинское стало очагом вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

"Cело Нежинское Талалаевской ОТГ Нежинского района признано очагом вспышки инфекционной болезни. Определен круг контактных лиц человека, у которого подтвердили коронавирус. Оно довольно значительное – 49 человек", – написал он.

В связи со сложившейся ситуацией в селе уже проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. В частности, на его территории ввели особый режим въезда-выезда граждан и транспортных средств. На въезде установили контрольно-пропускной пункт. В его работе привлекли правоохранителей, спасателей и медработников.

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Также в селе следят за тем, чтобы "контактные" с зараженными соблюдали режим самоизоляции. Все транспортные средства тут обрабатывают спецсредствами.

Отметим, что на данный момент в Черниговской области зафиксировали 12 случаев заражения коронавирусом. Трех инфицированных пациентов уже вылечили.

Напомним, на данный момент в Украине коронавирус подтвердили у 5106 человек. За сутки в стране зафиксировали 444 новых случая заражения.

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Более подробно о ситуации с эпидемией в Украине читайте в материале: Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 18 апреля.

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