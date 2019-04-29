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Семья из Черкасс серьезно увлеклась авторалли и покоряет украинские трассы

29 апреля, 19:15

Супруги мечтают о победе на международных соревнованиях


Он – пилот, она – штурман. У семьи Салабай из Черкасс экстремальное хобби – ралли. Пока что супруги покоряют украинские трассы, но мечтают о победе на международных соревнованиях. Тренируются беспрестанно. "Сегодня" убедились – общее увлечение укрепляет родственные отношения.

Максим отрабатывает сложные виражи. Ведь от мастерства водителя зависит скорость преодоления трассы. А значит – и победа. "Это упражнение на владение балансом автомобиля, его весом и концентрацией", – комментирует Максим.

А вот быстро подсказывать нужные маневры – это дело жены водителя Александрины. Ведь одна ошибка на повороте – и машина может перевернуться.

От предложения мужа стать штурманом, признается Александрина, сначала была не в восторге. Но сейчас адреналин от гонки только в радость.

"Ты просто не успеваешь понимать: страшно тебе, не страшно – насколько быстро проходит эта трасса, насколько ты занята тем, чтобы начитать стенограмму. Ты просто читаешь, и вот – все, приехали. Потом уже думаешь: "О, наверное было страшно", – рассказывает гонщица-любительница Александрина Салабай.

Они перепробовали различные виды автоспорта: скоростное маневрирование и заезды на короткие дистанции. Но год назад увлеклись ралли.

Пока супруги Салабай участвуют в национальных соревнованиях. Но мечтают о международных стартах. Тренировке уделяют хотя бы день в неделю.

Салабай женаты 10 лет. Воспитывают трехлетнего сына Фому. Говорят, что общее увлечение автоспортом только укрепляет их семью. Даже подарки друг другу выбирают с прицелом: понадобится на гонке или нет.

"В этом сезоне вместо духов и новой обуви, я получила автокресло новое, шины, ремни безопасности", – смеется Александрина Салабай.

Напомним, нардеп Усов сломал бедро на экстремальных гонках. Теперь он мечтает поскорее встать на костыли.

Тем временем, гонка двух суперкаров закончилась эпичной аварией. В результате инцидента водители остались невредимыми.

Также мы писали, что в американском штате Южная Дакота скончалась американка Китти О'Нил, известная как самая быстрая женщина на планете. Легендарная гонщица и каскадерша ушла из жизни в возрасте 72 лет.

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Тег гонки, ралли, адреналин, гонщики, автогонки

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