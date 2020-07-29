"Шансов выжить не было": что известно о смерти заболевшей COVID-19 медработницы в Николаеве

В Николаеве в городской больнице №3 провели вскрытие женщины, которая умерла от коронавируса. Такое решение приняли после заявлений общественников о том, что больная скончалась не от COVID-19, а от диабета и сопутствующих осложнений.

Реклама

Видео подготовки медиков ко вскрытию и оглашение результатов опубликовала на своей странице в Facebook главврач "Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней" Светлана Федорова.

Исследование проводил заведующий патологоанатомического отделения в присутствии заведующего реанимацией и самой Федоровой. Процесс зафиксировали на камеру, но из этических соображений его не публиковали.

После проведения вскрытия Светлана Федорова отметила, что у больной просто не было шансов на выживание.

В тренде В Одессе зафиксировали новую вспышку коронавируса: что известно

"К сожалению, мы ничего нового не увидели. Шансов у этой больной выжить не было абсолютно. Легкие полностью черного цвета. Абсолютно "ковидные" легкие. Еще раз будут отправлены материалы на анализ, как положено, но сомнений в диагнозе нет", – сказала главврач.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Николаеве от коронавируса умерла медсестра горбольницы. Женщина пыталась лечиться самостоятельно.

Отметим, что эпидемия коронавирусной инфекции все с большей скоростью распространяется в Украине. За прошедшие сутки, 28 июля, COVID-19 диагностировали у 1022 украинцев.

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама