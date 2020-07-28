Больная ходила на работу: в Николаеве от коронавируса умерла медсестра горбольницы

В Николаеве от коронавирусной инфекции скончалась медсестра городской больницы №4. Женщина долгое время пыталась лечиться самостоятельно.

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Как сообщает "Николаев N", болезнь унесла жизнь медика сегодня, 28 июля, в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний. Также известно, что первые признаки инфекции у женщины появились еще 17 июля. Но она решила никому об этом ничего не говорить и начала лечиться самостоятельно. Медсестра начала принимать жаропонижающие, чтобы сбить температуру. Все это время она продолжала ходить на работу.

21 июля женщине стало хуже, и только тогда она обратилась за помощью. Ее сразу госпитализировали, а потом у нее подтвердили коронавирус. Уже в больнице ее состояние было тяжелым – ситуацию усугублял сахарный диабет.

Сейчас всех сотрудников 4-й городской больницы, которые контактировали с заболевшей, отправили на обсервацию. У них уже взяли анализы на коронавирус.

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Напомним, не так давно в городе Первомайском Харьковской области умерла медик, зараженная коронавирусом.

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Отметим, что эпидемия коронавирусной инфекции ускорила темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 27 июля, COVID-19 подтвердили у 919 граждан. Всего в стране коронавирусом заразились 66 575 человек.

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