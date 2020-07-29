Українська
$ 27,69
32,45
  1. Последние новости Украины

Более 1000 за сутки: в Украине резко выросло число зараженных коронавирусом

29 июля, 08:38

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

С начала эпидемии от COVID-19 скончались 1650 украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции все с большей скоростью распространяется в Украине. За прошедшие сутки, 28 июля, COVID-19 диагностировали у 1022 украинцев.

Реклама

По данным СНБО, с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 67 597 наших граждан. Жизни 1650 инфицированных болезнь унесла (21 за последние сутки). А 37 394 зараженным удалось вылечиться (650 за последние сутки).

Наибольшее количество заболевших за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области (+149), в Киеве (+132) и в Ивано-Франковской области (+118).

Ни одного случая COVID-19 не выявили только в Кировоградской области.

В тренде
Эксперт объяснил, нужно ли местным жителям ловить "полтавского террориста"

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что людям, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, ПЦР-тестирование делают бесплатно. Также он объяснил, что делать в случае отказа врачей в бесплатном тестировании.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Виннице вспышку коронавируса зафиксировали в больнице. Большинство зараженных – пациенты.

Кроме того, вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий Киева – смотрите видео:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия больные Украина инфекция заражение данные коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевиками
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевикамиПолитика
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на Донбассе
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на ДонбассеПолитика
Курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок
Курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду (видео)Запорожье
Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе: где велся огонь
Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе: где велся огоньДонбасс
Журналист о тактике России на Донбассе: Нарушает перемирие, подрывает авторитет Зеленского
Журналист о тактике России на Донбассе: Нарушает перемирие, подрывает авторитет ЗеленскогоУкраина
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на Донбассе
Все зависит от России: в Канаде прокомментировали новое перемирие на ДонбассеДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять