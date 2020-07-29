Более 1000 за сутки: в Украине резко выросло число зараженных коронавирусом

С начала эпидемии от COVID-19 скончались 1650 украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции все с большей скоростью распространяется в Украине. За прошедшие сутки, 28 июля, COVID-19 диагностировали у 1022 украинцев.

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По данным СНБО, с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 67 597 наших граждан. Жизни 1650 инфицированных болезнь унесла (21 за последние сутки). А 37 394 зараженным удалось вылечиться (650 за последние сутки).

Наибольшее количество заболевших за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области (+149), в Киеве (+132) и в Ивано-Франковской области (+118).

Ни одного случая COVID-19 не выявили только в Кировоградской области.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что людям, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, ПЦР-тестирование делают бесплатно. Также он объяснил, что делать в случае отказа врачей в бесплатном тестировании.

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Ранее мы сообщали, что в Виннице вспышку коронавируса зафиксировали в больнице. Большинство зараженных – пациенты.

Кроме того, вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий Киева – смотрите видео:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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