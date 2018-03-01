Шестеро детей едва не замерзли насмерть из-за "развлечений" матери

В Черниговской области шестеро детей из села Вересоч едва не замерзли насмерть, покинутые своей матерью, которая в это время развлекалась в районном центре.

Соседи, обеспокоенные тем, что из трубы дома многодетной женщины долго не идет дым, выяснили, что девушка отправилась гулять, получив "детские" деньги, а шестеро малышей сидят в нетопленной хате.

Спасали детей местные чиновники, полиция и медики.

Самому младшему из них – год и три месяца, а старшему – десять, и он в брошенном доме оставался за главного: именно Данило одевал и кормил братьев и сестричку.

Чтобы хоть как-то согреться в холодном доме, дети включали старенький обогреватель, ели суп, оставленный матерью, а развлекались просмотром телевизора.

"Мы много не едим. Это когда мама – много кушаем", – признался старший ребенок.

Между тем, по словам соседей, женщина не появлялась у детей двое суток, и односельчане решили уведомить местные власти. В сельсовете, получив такое сообщение, обратились в полицию.

"Я уже думала, что ее где-то убили, что-то с нею сделали. Ведь нельзя так зимой бросить деток", – удивляется Галина Лазар, и.о. старосты села Вересоч, Куликовского поселкового совета.

Работники социальных служб, прибывшие по вызову, были вынуждены доставить детей в больницу, пока полицейские разыскивали мать.

"Меньшие – немного переохлажденные. Но они были так слабо одеты, что нашли там соседи, то на них и надели. На сегодняшний день состояние детей не вызывает беспокойства. Только у одного мальчика вначале была повышена температура, до 38 градусов, у среднего", – отметила главный врач Куликовской райбольницы Оксана Хорошок.

Детей в больнице помыли и переодели. Их кормят и даже нашли им игрушки, а мать домой так и не вернулась.

"Ее нашли в районном центре. По информации соседей из этого села, где проживает женщина, она неоднократно после получения денег на детей уходила в такие загулы", – сообщил спикер управления Нацполиции области Сергей Брыль.

Односельчанка матери-"героини" попыталась объяснить ее поведение: "Понимаете, она так же выросла в детдоме. Тоже такая мать у них была, что бросила их. Их там тоже много детей. Бросила. И она же так же. Просто ее никто не учил! Никто не учил за детьми ухаживать".

Также на защиту матери встали и дети, утверждая, что она никогда не пропадала раньше более чем на полдня, и до ночи всегда возвращалась.

"Дрова ей сельсовет выделяет, привозит. Ну так у нее сегодня-на-сегодня, "по-современному" человек живет", – рассказала другая сельчанка.

Тем временем, на 28-летнюю мать шестерых детей открыли уголовное производство.

"Это злостное невыполнение родительских обязанностей, предполагает реальные сроки заключения – от 2-х до 5-ти лет", – подчеркнули в полиции.

Стоит добавить, что все дети записаны на одного отца, который уже приходил в больницу проведывать их. Но готов ли мужчина заниматься детьми, пока не сказал.

Напомним, недавно на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, и ребенка переехала другая машина.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка.После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.