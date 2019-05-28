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Шоппинг без полиэтилена: черкащанка отказалась от обычных пакетов и начала шить экосумки

28 мая, 14:54

Сумки есть для овощей, фруктов, орехов и даже для круп на развес


Шопинг без полиэтилена пропагандирует одна из черкасских семей. Семья не только отказалась от привычных пакетов, а также разработала собственную линию экосумок. Ими пользуются уже по всей Украине.

Для разных продуктов – разные сумки. Есть для овощей, фруктов, орехов и даже для круп на развес. Главное – никакого вреда окружающей среде. 

Семья Татьяны сначала шили сумки для себя. Но потом хобби превратили в бизнес. 

"Шьем из сеточки. Из нее получаются хорошие сумочки, легкие и прозрачные", – рассказала Татьяна. 

Ответственная за пошив свекровь Татьяны – Елена Владимировна. Женщина раскраивает заготовки, а потом их сшивает. Потом делает завязки и пришивает изображение мандаринки. Именно на нее и надо клеить стикеры. 

Уже сотни таких сумок разлетелись по всей Украине. 

"Я точно знаю, что человек, который купил эту сумку, освободит окружающую среду от ста полиэтиленовых пакетов", – подчеркнула Татьяна. 

Как мы писали ранее, 9 апреля во Львове решили отказаться от полиэтиленовых пакетов на один день. Пакеты в одном из гипермаркетов заменили бумажными. Убрали и одноразовые перчатки на овощах и фруктах. Вместо них – щипцы.

Также в Ровенской области ограничивают использование полиэтиленовых пакетов .

Ежегодно каждый украинец в среднем использует около полутысячи пластиковых пакетов.

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Тег борьба, экологи, полиэтилен, пакеты, пластик

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