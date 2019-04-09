День без пластика – супермаркеты Львова провели экологическую акцию

Торговые сети города попытались обойтись без полиэтиленовых пакетов

День без пластика – супермаркеты Львова провели экологическую акцию 2019-04-09T22:02:56+03:00 Украина Торговые сети города попытались обойтись без полиэтиленовых пакетов

Без полиэтиленовых пакетов попытались обойтись супермаркеты Львова. Правда, только на один день. Удалось ли им это, проверили "Сегодня".

Обычно полиэтиленовые пакеты лежат в супермаркетах рулонами, но не сегодня. 9 апреля во Львове – день без полиэтилена. Пакеты в одном из гипермаркетов заменили бумажными. Убрали и одноразовые перчатки на овощах и фруктах. Вместо них – щипцы.

Клиенты инициативу приветствуют. "Сегодня" встретили только одну недовольную покупательницу.

- Разницы не вижу, конечно, что надо переходить на бумагу. - Было бы хорошо, если бы было бумажным все. - Ужасно. А как его носить?

И вот на кондитерских изделиях, в отделах рыбы и мяса – пакеты ... старые.

"Мы не знаем, как решить вопрос, например, с мясом. У нас нет пока такого предложения. Вы же не будете рыбу класть даже в бумажное, оно просто промокнет и все", – сетует директор гипермаркета Татьяна Герасимова.

В другом супермаркете на выбор – бумажные пакеты и ... полиэтиленовые. Второй покупатели берут охотнее.

"Привычнее просто, не то чтобы удобнее", – говорят покупатели.

Только с экотарой уже несколько лет ходит за покупками Ирина. Сумки, говорит, можно найти на прилавках, а вот пакеты – заказывала в интернете. Стоят от 20 гривен.

"Очень красивые удобные мешочки для овощей или чего-либо такого. И удобно на кассе – продавец видит, что здесь. Это для наклейки. Для чего-то поплотнее – для муки или для круп удобно пользоваться такими", – делится львовянка Ирина Миронова.

И хотя уже завтра во львовских супермаркетах снова будет вдоволь бесплатных целлофановых пакетов, уменьшать их использование согласились восемь торговых сетей. Следующая экоакция – три дня без целлофана, а затем – неделя.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в океаны ежегодно попадает около восьми миллионов тонн пластика . При этом пластиковые отходы в среднем обходятся человечеству до 33 тысяч долларов за тонну.

Также сообщалось, что в Ровенской области ограничивают использование полиэтиленовых пакетов . А ежегодно каждый украинец в среднем использует около полутысячи пластиковых пакетов.

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