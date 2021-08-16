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Шпионил в пользу России. В Херсонской области задержали пенсионера ВС СССР

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
16 августа, 12:42
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Задания мужчина получил от российских кураторов, сотрудники Службы безопасности Украины нашли у него дома переписки с инструкциями
Агенту РФ сообщили о подозрении.
Агенту РФ сообщили о подозрении. / Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины арестовали в Херсонской области местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР, который действовал в качестве агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ).

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Как сообщается на сайте спецслужбы, злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора "по идеологическим соображениям".

По заданию российских кураторов он:

  • собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона;
  • идентифицировал представителей специальных служб Украины;
  • передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки.

Полученные в ходе выполнение задач российской спецслужбы сведения агент передавал по скрытым каналам связи.

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В ходе обысков по месту жительства подозреваемого силовики изъяли средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписку с инструкциями, а также оружие с патронами и взрывчатку.

Пенсионеру сообщили о подозрении по статье "государственная измена" и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.

СБУ продолжает разоблачать диверсантов

Статистика за прошлый год:

  • В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, троих из которых – при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.
  • Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.
  • Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 – террористической и диверсионной деятельности, 9 – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 – шпионажа.
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Также напомним, в начале февраля СБУ разоблачила крупную сеть агентов ФСБ.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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