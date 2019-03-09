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Убили и сожгли: под Одессой нашли тело иностранца, пропавшего два месяца назад

Сегодня, 08:42

Обгоревший труп обнаружили на электростанции водонасосной станции

Александр Бохонов
Александр Бохонов. Фото: Нацполиция
Убили и сожгли: под Одессой нашли тело иностранца, пропавшего два месяца назад //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/35d/804/5c835d804a9a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/35d/804/5c835d804a9a6.jpg Украина Обгоревший труп обнаружили на электростанции водонасосной станции

В Одесской области произошло новое громкое убийствобыло обнаружено тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском.

Как сообщили "Думской" в полиции, обгоревший труп 32-летнего израильтянина лежал в помещении электростанции водонасосной станции в селе Семеновка этого же района.

Судмедэксперты установили, что смерть наступила больше месяца назад. Причины еще выясняются, но уже ясно, что мужчину убили.

Александр Бохонов, у которого нашли документы сотрудника службы безопасности американской круизной компании, приехал в Украину, где он родился, в конце 2018-го года. Пограничникам турист сообщил, что хотел попутешествовать по нашей стране. Жил сначала в одном из одесских отелей, а 4 января поселился в гостинице "Фиеста" в Белгороде-Днестровском.

Поздно вечером 19 января он покинул номер, чтобы поужинать в кафе. Заказал там ужин, но, не дождавшись еды, расплатился и вышел на улицу. С тех пор живым его никто не видел.

Напомним, 2 марта в Ширяевском районе Одесской области произошло двойное убийство – в собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Также сообщалось, что 2 марта в пригороде Одессы был задержан злоумышленник, застреливший пенсионерку и ее внука.

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Тег Одесса, убийство, иностранец

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