Скалецкая в Новых Санжарах проведала семью украинцев (фото)

Глава Минздрава проведала иностранку и семью украинцев в Новых Санжарах

Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая отправилась на обсервацию в Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, вместе с медиками провела утренний обход.

Об этом сообщил корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов, который также находится на обсервации.

"Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая вместе с медиками провела утренний обходи эвакуированных. Посетила украинскую семью с восьмилетним мальчиком. Саша попросил шахматы. Шахматы будут в ближайшее время", – рассказал он.

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Глава Минздрава также посетила гражданку Аргентины, которая находится на обсервации вместе с двумя детьми, и передала им наборы конструкторов Лего.

Также журналист рассказал о помощи Красного Креста, который позаботился о психологическом состоянии эвакуированных.

"Красный Крест открыл горячую линию для всех эвакуированных. Люди будут иметь возможность пообщаться дистанционно с психологами в случае необходимости", – отметил корреспондент.

Напомним, ранее мы писали о том, как проходят будни украинцев на карантине в Новых Санжарах – молодые люди сняли на видео свое "общение" с санаторной сантехникой, и поделились эмоциями от полученных подарков и пиццы.

Как известно, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным из Китая украинцам в медицинском центре "Новые Санжары".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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