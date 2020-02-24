Скалецкая в Новых Санжарах проведала семью украинцев (фото)

Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая отправилась на обсервацию в Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, вместе с медиками провела утренний обход.
Об этом сообщил корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов, который также находится на обсервации.
"Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая вместе с медиками провела утренний обходи эвакуированных. Посетила украинскую семью с восьмилетним мальчиком. Саша попросил шахматы. Шахматы будут в ближайшее время", – рассказал он.
Глава Минздрава также посетила гражданку Аргентины, которая находится на обсервации вместе с двумя детьми, и передала им наборы конструкторов Лего.
Также журналист рассказал о помощи Красного Креста, который позаботился о психологическом состоянии эвакуированных.
"Красный Крест открыл горячую линию для всех эвакуированных. Люди будут иметь возможность пообщаться дистанционно с психологами в случае необходимости", – отметил корреспондент.
Напомним, ранее мы писали о том, как проходят будни украинцев на карантине в Новых Санжарах – молодые люди сняли на видео свое "общение" с санаторной сантехникой, и поделились эмоциями от полученных подарков и пиццы.
Как известно, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным из Китая украинцам в медицинском центре "Новые Санжары".
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары
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