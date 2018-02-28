Скандал с советскими флагами в Кривом Роге: командира части Нацгвардии отстранили

Продолжается служебное расследование по факту участия военнослужащих в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков

Командир Криворожской воинской части Национальной гвардии Украины отстранен от выполнения обязанностей в рамках расследования участия нацгвардейцев в массовых мероприятиях с использованием советских красных флагов. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Как отмечается, продолжается служебное расследование по факту участия военнослужащими Национальной гвардии Украины в Кривом Роге в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков с использованием советской символики.

"В ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника", – сказано в сообщении.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины в ходе мероприятий в честь 73-й годовщины освобождения Кривого Рога Днепропетровской области от немецко-фашистских захватчиков прошли торжественным маршем под советскими флагами. Инцидент произошел 22 февраля.

Напомним, ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в стране практически завершена.