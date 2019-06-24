Скандал в Чернигове: парню в инвалидной коляске не разрешили выступать на выпускном

Педагоги уверяют: танцорам не отказывали, а объясняли, что окончательный сценарий выпускного еще не утвержден

Скандал из-за танцевального номера. Выпускница черниговской школы говорит, ей не разрешили выступать на школьном концерте, потому что ее партнер в инвалидной коляске. Учителя оправдываются, паре танцевать не запрещали, просто не утвердили окончательного сценария вечера. Почему подготовка к выпускному обернулась конфликтом, разбирались корреспонденты "Сегодня".

Ева и Даниил – победители всеукраинских и международных чемпионатов по спортивным танцам на колясках. В этом году Ева – выпускница. На праздничный концерт подготовила номер вместе с партнером. Готовились несколько месяцев.

"Мы обсуждали это с классной руководительницей, она дала однозначный ответ, что это будет скучно. Она поставила меня с самого начала в знак вопроса. То есть к остальным детям никаких претензий, ко мне претензии есть", – рассказывает Ева Шестак.

Позволят ли выступать Еве ни говорили до последнего. Мол, уровень школьного концерта высокий, и руководство сомневается, впишется ли туда номер чемпионки. Тем более, что она будет танцевать с парнем в коляске.

"Это же праздник, а он на коляске... То есть, чтобы они сейчас ни говорили, как бы они не оправдывались, но единственной проблемой этого выступления стало то, что парень с ограниченными возможностями. И что эта инвалидная коляска испортит общую картинку этого красивого праздника", – поясняет мама Даниила Ирина Гирчук.

"Первая фраза, которую она сказала, когда увидела нас, это – у них "уровень" выпускного вечера и мы, кажется, к нему не дотягиваем", - возмущается тренерка по танцам Евы и Даниила Юлия Дмитренко.

Даниила, который несколько месяцев в коляске тщательно отрабатывал движения и сложные элементы танца, ситуация шокировала.

"Я немного был, конечно, в шоке, сначала был даже в смятении, а не ожидал такого от коллектива школы, от преподавателей, которые обучают детей", – удивляется партнер Евы в танцах Даниил Гирчук.

Педагоги уверяют: Еве не отказывали, а объясняли, что окончательный сценарий выпускного еще не утвержден.

"Когда мы говорили "уровня", то я ей ответила, что в коллегиуме уровень высокий, мы всегда отбираем номера такие, которые соответствуют стандартам. Должна быть обеспечена и техника безопасности. За это я отвечаю", – поясняет заместитель директора Черниговского коллегиума №11 Светлана Редчиць.

"Но мой ответ не понравился Еве. Она начала говорить эмоционально ко мне. Я начала отвечать ей и получилось так, что мы просто не поняли друг друга. Я не комментировала, что это дитя с инвалидностью. Я не комментировала, что это номер не на таком уровне", – заверяет классная руководительница Евы Виктория Лихута.

Из-за скандала с Евой больше не общаются одноклассники, жалуется выпускница.

"Выяснилось, что у них существовала отдельная беседа без меня, где они тоже обсуждали меня, обсуждали моего партнера. Обсуждали как бы отомстить мне на выпускном", – рассказывает девушка.

Одноклассники Евы и их родители – учительницу поддерживают.

"Учитель от Бога. У нас никогда не было никаких конфликтов, по семь лет никаких жалоб. У меня ребенок только спасибо скажет", – говорит мама ученицы школы Лариса Кантур.

Помириться накануне выпускного взрослым так и не удалось. На встрече руководства школы с родителями звучали в основном оскорбления и обвинения. Пример взрослым решили показать сами выпускники: "Мы ни в коем случае никого не хотели обидеть и сейчас никого не хотим обидеть. Мы просим прощения у Евы, если что-то было сказано не так, и если какие-то наши действия ее обидели".

Разговор завершился слезами и детей, и учительницы. Еву и Даниила выступать на выпускном таки пригласили. Но танцоры уже сами решили не участвовать в концерте.

Ранее мы писали, что позорный поступок произошел на выпускном в Каменском Днепропетровской области. Там ученицу 4 класса не угостили кусочком торта. Потому что за нее, мол, не сдали деньги на лакомство. Ребенок сейчас живет в центре реабилитации: ее мать лишают прав, опекуншей должна стать бабушка. Ни она, ни взрослые из центра не знали, что родительский комитет собирает деньги на праздник.

Напомним, в Днепропетровской области в доме-интернате №2, расположенном в Верхнеднепровском, вспыхнул скандал, когда выяснилось, что детей содержали в угнетенном состоянии посреди грязного помещения. Кроме того, выяснилось, что к воспитанникам применяли физические наказания, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

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