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Скандал в Житомире: Ляшко рассказал, как будет работать лаборатория

7 мая, 16:56

Татьяна Власенко

Часть образцов от больных с подозрением на CОVID-19 отправят в другие лаборатории

Житомирская лаборатория не закрывается на прием образцов для ПЦР-исследования. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, сегодня, 7 мая, часть образцов Житомирского областного лабораторного центра была отправлена ​​в другие лаборатории, которые менее загружены.

"На прошлой неделе получил несколько сигналов, что в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-исследования и задерживаются результаты тестирования, и в субботу (2 мая. – Ред.) в Житомир была отправлена ​​комиссия Министерства здравоохранения, которая по результатам проверки дала соответствующие рекомендации", – сообщил главный санврач.

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По словам Ляшко, в.о. руководителя Житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки. Однако этого не было сделано, кроме того, появилась информация, что в течение трех дней лаборатория не будет принимать образцы на исследование коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 7 мая в стране зафиксирован 13 691 случай заболевания COVID-19. Из них в Житомирской области468.

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Ранее коронавирусом заразился заместитель главы Житомирского областного совета Сергей Крамаренко.

"У меня обнаружили вирус COVID-19. Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, потому и уберечься было почти нереально", – написал сам чиновник в Facebook.

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