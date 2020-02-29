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Скандал в Жмеринском горсовете: копы задержали двух депутатов и чиновника

29 февраля, 13:01

Тина Наринецкая

Задержанным теперь грозит до семи лет лишения свободы

После драки в горсовете Жмеринки в Винницкой области полицейские задержали двух депутатов и работника мэрии.

"Объявлено о подозрении двум депутатам и одному работнику Жмеринского горсовета", – рассказали в пресс-службе местной полиции.

Задержанные сейчас находятся в изоляторах временного содержания. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

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Всего после этого инцидента были задержаны 22 человека. Им всем уже сообщили о подозрении. Действия мужчин полицейские расследуют как хулиганство. Также их будут судить по еще одной статье – "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Напомним, 27 февраля в Жмеринке сорвали сессию горсовета – в здание ворвались мужчины в масках и устроили потасовку. В ход пошли камни, урны и дымовые шашки. Кроме того, во время драки в горсовете "летали" урны.

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В результате инцидента пострадали восемь полицейских и депутаты. Трех копов врачи госпитализировали.

Кроме того, ранее во время сессии горсовета в Кропивницком депутат напал на местного жителя.

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