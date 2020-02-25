Антон – худей: история теряющего вес кота из Днепра покорила соцсети

В ветеринарной клинике для кота, который весил в три раза больше нормы, разработали систему тренировок

Антон – худей! По соцсетям распространяется видео, как в одной из ветклиник Днепра помогают сбросить лишний вес коту. Заботливая хозяйка откормила своего любимца так, что весил он в три раза больше нормы. Корреспонденты новостей "Сегодня" разыскали кота Антона.

Легко запрыгивает в вольер на высоту метра, хотя до недавнего времени не мог взобраться и на диван. Кот Антон попал к ветеринарам в прошлом году. Тогда он весил более 13 килограммов. Потому что ел за троих.

"В сторону хозяйки были прямо террористические акты. Он пытался громыхать мисками, все время их ронял. Отказать ему тяжело, приходилось сдаваться и кормить", – рассказывает ветеринар Александра Ветер.

Вес достиг критической отметки. Чтобы спасти "шотландца", в рацион ввели специальные добавки для спортсменов. Кормили понемногу – только из специальных мисок и игрушек.

"Внутри есть туннельчики. Кот катает шарик – из него высыпается корм. Кот вынуждено играть с ним, проявляет активность, но при этом он ест", – показывает ветеринар специальную фитнесс-игрушку.

Впрочем, одной диеты мало. Пока хозяйка была в отпуске, в ветклинике Антону устроили настоящий финтесс-лагерь. Ежедневно – полосы препятствий, беговая дорожка и бассейн. За четыре месяца диеты и интенсивных упражнений кот Антон похудел на три килограмма. Это немного только на первый взгляд. Как для человека это все 35 кило.

Фото и видео о том, как кот Антон сбрасывает лишние килограммы, выкладывали в соцсети. Под сообщениями – сотни комментариев. А в саму клинику люди начали приносить тучных животных.

"Почему то любят, когда животное толстенькое. Думают, что всегда животное голодное и постоянно кормят. В первую очередь это небезопасно", – говорит ветеринар Илья Журавчак.

Больные сердце, печень, почки и суставы. Все это – из-за лишних килограммов. Держать пушистого в тонусе просто, – уверяют ветеринары. Меньше калорийной пищи и стресса. Успокоить нервы животному поможет массаж.

"Высвобождает эндорфины внутриклеточные. Это можно делать в домашних условиях, но массаж должен быть достаточно интенсивным. Должен не только расслаблять, но и стимулировать мышцы. Это и вытягивания, растяжка".

Так дома теперь худеет и кот Антон. Лакомится диетическим кормом и носится по коридорам. В клинику наведывается раз в несколько недель – взвеситься и поплавать. Ветеринары уверены,что к лету "шотландец" сбросит еще килограмм.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как во Львове стоматологи помогают собакам и кошкам. В коммунальном стоматологическом кабинете животным ставят пломбы, чистят и вырывают зубы и даже равняют прикус.

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