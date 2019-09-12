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ГБР проверяет сведения о растрате на военном полигоне в Николаевской области

12 сентября, 17:10

Контролера заподозрили в присвоении 37 миллионов гривен

Следователи Государственного бюро расследований проверяют военный полигон "Широкий лан" в Николаевской области – там должны были возвести лагерный городок для армейцев.

Строительство должно было закончиться год назад – на это выделили 135 миллионов гривен государственных денег. Генподрядчик деньги взял, а работы выполнил только частично.

Контролировать строительство должно Главное квартирно-эксплуатационное управление Вооруженных сил Украины. Теперь контролера подозревают в растрате как минимум 37 миллионов гривен и халатном отношении к службе. Следствие продолжается.

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Напомним, ранее полицейские разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, организованную депутатом горсовета одного из городов Николаевской области и его сообщником.

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Также мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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растрата николаевская область полигон Широкий лан ГБР

Источник: Сегодня

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