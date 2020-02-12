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В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видео

12 февраля, 11:10

Авария произошла в центре города

Водитель объяснил превышение скорости изменой жене

Водитель объяснил превышение скорости изменой жене / Фото: Pixabay

В Николаеве два водителя решили устроить гонки на одной из центральных улиц. "Разборки" закончились ДТП – в сети появилось видео.

Все произошло на улице Садовой. Выяснилось, что Jeep ехал в левом ряду от Центрального проспекта, но внезапно на его пути появилась легковушка. Авто из правого ряда попыталось перестроиться и вклиниться перед внедорожником. Водитель Jeep в долгу не остался – нажал на газ и ускорился, чтобы не пропустить автомобиль.

Гонки на дороге закончились столкновением автомобилей.

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Ранее мы писали, что в центре Николаева заметили очередного "героя парковки" – водитель Mercedes припарковал машину сразу на двух пешеходных переходах. Мужчина уверяет, что машину парковал не он, а его жена.

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А тем временем в Киеве началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят не только штрафы, но и эвакуация машин. "Сегодня" разбирались, чьи авто забирают на штрафплощадки в первую очередь и сколько придется заплатить.

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на крышах общественных зданий и сооружений.

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ДТП видео Николаев водители гонки столкновения

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