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Смертельное ДТП с военными: новые подробности и фото

27 ноября, 19:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Водителю скоро выберут меру пресечения

В Кировоградской области задержали водителя военного грузовика, который вчера, 26 ноября, сбил бригаду рабочих.

Об этом сообщается на странице Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона в Facebook.

Отмечается, что ДТП произошло на территории Новоархангельского района.

По предварительной информации, водитель грузовика не выбрал безопасное расстояние и допустил столкновение с асфальтоукладчиком VÖGELE. В результате МАЗ наехал на рабочих, которые укладывали асфальт.

По факту ДТП начато уголовное производство. В настоящее время военнослужащий-водитель арестован. Кроме того, готовится сообщение задержанному о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Видео: Сегодня

Напомним, недавно в Одесской области произошло ДТП с участием военного тягача и буса.

Кроме того, мы писали о жутком ДТП в столице – пьяный военный переехал трех девушек, курсанток военного вуза.

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ДТП погибшие кировоградская область
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