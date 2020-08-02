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Смертельное ДТП в Черкасской области: есть погибшие и пострадавшие (фото)

2 августа, 11:44

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Водитель автобуса уснул за рулем

В Черкасской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения погиб водитель одного из транспортных средств, еще четверо получили ранения.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, авария произошла 2 августа около 7 утра на автодороге Черкассы – Золотоноша вблизи села Деньги.

"Спасатели дежурного караула Золотоношской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли к месту происшествия, провели работы по деблокированию травмированного пассажира и погибшего водителя одного из автомобилей ВАЗ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В то время там ехало два "Жигули", сообщает Procherk.info. Сообщается, что водитель автобуса не пострадал.

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В Третью Черкасскую городскую больницу с множественными переломами верхних конечностей госпитализировали 30-летнего мужчину, пассажира автобуса. А с одного из авто ВАЗ в больницу доставили 64-летнего мужчину с переломом голени.

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В результате удара в другом автомобиле ВАЗ водитель погиб на месте, а пассажирку, 44-летнюю женщину, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, переломом ребер слева, скальпированной раной коленного сустава и гематомой бедра.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области вспыхнул автобус с пассажирами. Пламя уничтожило транспортное средство.

Также напомним, не так давно в оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП – столкнулись микроавтобус и грузовик. Авто не разминулись на трассе "Таврида".

Видео: Facebook/Автопартнер Крым
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авария ДТП погибшие госпитализация пострадавшие ГСЧС Черкасская область
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