Смертельное ДТП в Кременчуге: легковушка не разминулась с грузовиком

В Полтавской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, это ДТП случилось в Кременчуге 2 мая, около 22:25 на улице Вадима Пугачева.

"Chevrolet Epica столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF с рефрижераторным полуприцепом под управлением 55-летнего водителя. В результате столкновения автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.

Погибшими оказались 57-летний водитель легковушки и его 40-летняя пассажирка.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.Водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, от чего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило в припаркованные машины.

Кстати, в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама