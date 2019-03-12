Смертельное ДТП в Полтавской области: под колесами грузовика погиб пожилой мужчина
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии
В Полтавской области грузовой автомобиль сбил 60-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло вечером 11 марта в Хорольском районе на трассе Киев – Харьков. За рулем Renault Master находился 38-летний житель Житомирской области. 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
На данный момент по факту аварии правоохранители открыли уголовное производство. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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