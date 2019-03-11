В Ровно иностранец за рулем легковушки устроил ДТП: погибла женщина

В областном центре столкнулись автомобили BMW и "ВАЗ"

Фото: Нацполиция

В Ровно иностранец за рулем легковушки устроил ДТП: погибла женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/650/801/5c86508010290.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/650/801/5c86508010290.jpeg 2019-03-11T14:13:00+02:00 Запад В областном центре столкнулись автомобили BMW и "ВАЗ"

В Ровно столкнулись автомобили BMW и "ВАЗ", вследствие чего погибла женщина, а водитель одной из машин попал в больницу.

"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, 40-летний иностранец, двигаясь со стороны Луцкого кольца, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем "ВАЗ". 42-летняя пассажирка этой машины от полученных травм погибла на месте происшествия. У 43-летнего водителя медики диагностировали переломы ребер и ушибы тела", – сообщают в полиции.

Водитель "BMW" по результатам освидетельствования был трезвым. Его задержали. По факту смертельного ДТП следователи следственного управления проводят досудебное расследование.

Напомним, недавно в Ровенской области пьяный водитель, количество алкоголя в крови которого превышало норму более чем в шесть раз, влетел в столб. В салоне авто находились трое пассажирок. В результате столкновения от полученных травм на месте погибла 16-летняя жительница Владимирецкого района.

Ранее во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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