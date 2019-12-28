Смертельное ДТП в Винницкой области: один человек погиб, четверо ранены

Столкновение легковушки с грузовиком произошло недалеко от города Гневань

/ Фото: Нацполиция

В Винницкой области на дороге в Тивровском районе, недалеко от города Гнивань, произошла серьезная авария, в которой погибла женщина и еще четыре человека получили ранения.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 37-летний местный житель, управляя автомобилем САЗ, совершая разворот не уступил дороги Volkswagen Caddy и в результате произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали водители обеих машин и двое пассажиров иномарки в возрасте пяти и 18 лет. 62-летняя пассажирка иномарки от полученных ранений погибла на месте происшествия.

По факту аварии было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего", которая предполагает наказание – до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также мы писали о том, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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