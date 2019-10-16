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Смертельное ДТП в Винницкой области: у водителя легковушки не было шансов

16 октября, 17:09

Молодой житель Гайсина на легковушке влетел в едущий впереди него грузовик и разбился насмерть

24-летний житель Гайсинского района Винницкой области, пребывавший за рулем легковушки, врезался в грузовик, который двигался впереди. Удар не оставил парню шансов, переднюю часть авто расплющило полностью. Водитель грузовика не пострадал, патрульные удостоверились в том, что он трезв.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2369 человек. О такой печальной статистике сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины. Копы подчеркнули, что по сравнению с тем же периодом прошлого года все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Также на днях, словно в подтверждение страшной статистики, стало известно о том, что в Киевской области за сутки произошло девять ДТП, жертвами которых стали три человека. Кроме того, на территории региона произошло несколько аварий с пострадавшими. но без летальных исходов.

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ДТП Винницкая область

Источник: Сегодня

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