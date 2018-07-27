Смертельные игры: в Николаевской области от удара током погиб подросток

Сегодня, 12:42

По факту смерти школьника полиция открыла уголовное производство

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Николаевской области в пгт Березнеговатое подростки забрались на территорию электроподстанции, один из них погиб из-за поражения током. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"15-летний житель Березнеговатого перелез через двухметровый забор, которым ограждена подстанция, и показывал двум своим младшим друзьям эксперимент: подносил руку к электрическим проводам и демонстрировал, как от электромагнитного поля дыбом поднимаются волосы. Школьник коснулся проволоки и от поражения током в 35 тысяч вольт погиб на месте", – рассказали в полиции.

На данный момент тело мальчика направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту смерти подростка полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Идет расследование обстоятельств трагедии.

Не так давно в Киевской области подросток погиб на мосту от удара током

Напомним, в Житомирской области 1 июня в реанимационное отделение Коростенской больницы был госпитализирован 10-летний мальчик с термическими ожогами тела, которые он получил во время селфи на крыше грузового поезда на станции Ушицы.

 
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