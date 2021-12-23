Смертельный пожар на базе отдыха под Винницей: арендатору избрали меру пресечения

В Винницкой области избрали меру пресечения арендатору. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 23 декабря, в Винницкой области избрали меру пресечения арендатору, база отдыха которой загорелась и там погибла девушка. Женщину отправили под домашний арест без браслета.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Как нам стало известно, арендатору горевшей базы в Винницкой области назначили 60 дней домашнего ареста без браслета.

Ранее 46-летнюю арендаторшу гостинично-ресторанного комплекса задержали в процессуальном порядке. Следствие готовит материалы для объявления ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Сейчас все обстоятельства и причины трагедии устанавливают следователи.

Женщине избрали меру пресечения 23 декабря. Фото: Алексей Керман, "Сегодня" Женщине избрали меру пресечения 23 декабря. Фото: Алексей Керман, "Сегодня" Женщине избрали меру пресечения 23 декабря. Фото: Алексей Керман, "Сегодня" Женщине избрали меру пресечения 23 декабря. Фото: Алексей Керман, "Сегодня" 1 /4

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Что было раньше?

Событие произошло 22 декабря около 3:00 в селе Садовое Литинской территориальной общины. В результате пожара, возникшего в помещении гостинично-ресторанного комплекса, один человек погиб, двое человек с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Пострадавшие при пожаре выпрыгнули из окна шестого этажа. Все они работали в этом заведении.

Следственным управлением ГУНП в Винницкой области осуществляется досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 270 УКУ. За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности ответственному лицу грозит до восьми лет лишения свободы.

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