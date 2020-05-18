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Смертельный пожар в Черниговской области: погибли четыре человека

18 мая, 11:46

Руслан Ровик

По данным спасателей, люди погибли от отравления угарным газом

В Черниговской области в селе Моложава в Городнянском районе произошел пожар в частном жилом доме – погибли четыре человека.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"17 мая в ГСЧС поступила информация, что в селе Моложава Городнянского района в частном жилом доме возник пожар. В 21:55 подразделением ГСЧС пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружены четверо погибших без признаков насильственной смерти (вероятная причина смерти – отравление угарным газом)", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в последнее время в Украине резко увеличилось число пожаров в природных экосистемах. В частности, масштабные пожары недавно охватили Киевскую и Житомирскую области.

Отметим, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне было потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших сел, включая Лелев, Копачи и Полесское.

Кроме того,эксперты подсчитали нанесенный ущерб от пожаров в Чернобыльской зоне. Выгорели 11,5 тыс. гектаров территорий, не обошлось без погибших животных.

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угарный газ пожар ГСЧС черниговская область

Источник: Сегодня

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