Стоял со времен Мазепы: в Черниговской области горел храм в старинном монастыре

В Черниговской области на территории Домницкого Свято-Рождества Богородицы мужского монастыря горел храм. Об этом сообщили на странице патрульной полиции.

О возгорании храма в селе Домница Менского района спасатели сообщили полиции сегодня в 6:50.

На место происшествия выезжала группа реагирования патрульной полиции. По предварительным данным, пожар вызвала неисправность отопительных приборов.

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Домницкий монастырь основали еще в период Гетманщины. Он был уничтожен в советские времена, и в первой половине XX века там располагался интернат для детей-инвалидов. В годы Второй мировой войны всех воспитанников заведения расстреляли. На территории монастыря осталась братская могила погибших.

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Потом долгое время на этой территории располагалась исправительная колония. В годы независимости Украины монастырь начали возрождать.

Сейчас Домницкий монастырь составляет научную и художественную ценность как редкий ансамбль сооружений времен Мазепы и эпохи расцвета классицизма.

Напомним, недавно в Киеве горела церковь Жен-Мироносиц, расположенная в сквере рядом с Дарницкой площадью.

Кроме того, ранее мы сообщали о пожаре в построенной 115 лет назад церкви Greater Bible Way Temple в Филадельфии в США. Храм сгорел почти дотла.

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