В США сгорел дотла исторический 115-летний храм: видео

Прихожан, священнослужителей и жителей расположенного неподалеку от церкви дома вовремя эвакуировали

Спустя пару недель после пожара в детском саду в американском штате Пенсильвания сгорела историческая церковь Greater Bible Way Temple, построенная 115 лет назад.

Пожар произошел в городе Филадельфия 27 августа. На борьбу с огнем бросили сотню спасателей и три десятка пожарных машин.

В результате случившегося пострадал лишь один человек, а прихожан, священнослужителей и жителей расположенного неподалеку от храма дома удалось вовремя эвакуировать.

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Само здание при этом спасти не удалось: часть конструкции рухнула.

Причину возгорания на данный момент выяснить не удалось. Пока что известно, что огонь вспыхнул, когда на крыше проводили ремонтные работы.

Напомним, прошлой осенью в штате Массачусетсе сгорела 150-летняя баптистская церковь – причиной пожара стало прямое попадание молнии прямо в 50-метровый шпиль деревянного здания.

Кроме того, "Сегодня" сообщали о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil, расположенном неподалеку от города Хьюстон в Техасе. Огонь охватил крупное предприятие в начале этого месяца. В результате ЧП пострадали шесть человек.

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