СOVID-19 в Каменце-Подольском: вирус пробрался на завод "Укроборонпрома"

За последние сутки на предприятии обнаружили семь новых случаев коронавируса

В Каменце-Подольском, где из-за заболевшей медсестры изолировали все отделение перинатального центра, еще одним очагом вспышки коронавируса стал входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром" завод точной механики. Об этом в Facebook сообщил мэр города Михаил Симашкевич.

"Семь новых случаев COVID зафиксировано на заводе точной механики", - говорится в сообщении.

На предприятии с начала эпидемии обнаружили 30 больных с коронавирусом. На инфекцию уже протестировали 154 работников завода. Всего же в городе с начала эпидемии обнаружили 99 инфицированных.

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"Выздоровели 25 человек, на амбулаторном лечении – 47, госпитализировано – 27", – уточнил Симашкевич.

Ранее мы рассказывали, что в Хмельницком от коронавируса умер бывший руководитель Каменец-Подольского цементного завода Семен Дарчук. По словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина, 67-летний мужчина "сгорел за два дня".

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