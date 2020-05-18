Из-за заболевшей COVID-19 медсестры все отделение перинатального центра отправили на изоляцию

На изоляции будет находиться около полусотни человек

После того, как у одной из медсестер в Каменце-Подольском Хмельницкой области, где ранее умер зараженный COVID-19 монах, обнаружили коронавирус, на изоляцию отправили отделения перинатального центра.

Об этом сообщил мэр города Михаил Симашкевич

"Сегодня внимание мобильных медицинских бригад сосредоточено и на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен в младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных. А медиков обследуют поэтапно. Сейчас это около 50 человек, у которых возьмут анализы для исследования областным лабораторным центром", – написал он на своей страничке в Facebook.

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Ранее мэр города Нетешина Хмельницкой области Александр Супрунюк распорядился обнародовать в социальных сетях адреса домов, подъезды и этажи, где есть больные COVID-19.

Напомним, что по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 17 мая в Украине 18 291 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 514 летальных, 5116 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 433 новых случая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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