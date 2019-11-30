Совы-сипухи, экзотические попугаи, птицеед и полоз: женщина из Винничины устроила питомник дома

Лидия Черная спасает сов от гибели и надеется найти подруг для паука-птицееда и розового полоза

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Редкие совы, экзотические попугаи, хищные пауки и змеи… И все это под одной крышей. Хозяйка однажды спасла двух совят. Кроме этих хищников, разводит фазанов и перепелов. На кухне же прописались паук птицеед и розовый полоз.

"Это у нас совы сипухи. Они имеют песчаную окраску. Они из Арабских Эмиратов", – с удовольствием показывает своих питомцев Лидия Черная.

Аиду и Артемиде всего два месяца. Лидия купила их в частном питомнике. Говорит, нрав у сов не хищнический. Их легко приручить.

"Аид не кусается, в сравнении с Артемидой. У них есть очень острые когти, с ними нужно обращаться очень осторожно", – рассказывает женщина.

В украинских лесах эти совы не водятся – им там слишком холодно. Держать их Лидия советует в вольере, а не в квартире, потому что птицы активны ночью. Но в уходе неприхотливы и дружат с людьми:

"Они узнают лицо. Они едят корм только у меня из рук".

Любовь к хищным птицам у Лидии началась с двух ушастых сов. Их она спасла от смерти:

"Я их купила у парня. Он нашел гнездо. Насколько он мне рассказывал, оно упало от шквального ветра. Говорил, что один погиб, а двое осталось".

Чтобы выходить малышей, новая мать кормила их по специальной диете. Совы настолько привыкли к человеческой заботе, что в природе уже не выживут. Поэтому муж Лидии построил для них просторный вольер.

"Я делал клетки и соответственно также сетки, чтобы не вылетели они и чтобы коты к ним не залезали", – отмечает Александр, муж Лидии.

В соседнем вольере живут несколько десятков видов попугаев. В доме – пара игривых и экзотических лори. Их соседи: паук птицеед и розовый полоз. Лидия надеется, вскоре им тоже найдет подружек. А от пернатых питомцев весной ждет первого потомства.

Напомним, ранее жители Днепра показали своих экзотических домашних питомцев. Хозяева рассказали, как уживаются с ними и не боятся ли за свою жизнь.

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