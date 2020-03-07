Спал в собачьей будке: в Житомирской области нашли "Маугли"

В Житомирской области 9-летнего пропавшего мальчика нашли в собачьей будке. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции области.

В ведомстве рассказали, что в Черняховском районе местная жительница обратилась к правоохранителям и рассказала об исчезновении ее 9-летнего внука. Полиция прибыла на место происшествия по указанному адресу.

"Оказалось, бабушка присматривала за мальчиком, который вернулся из школы, и сделала замечания относительно его длительных игр в мобильном телефоне. После женщина пошла в летнюю кухню готовить ужин. Когда же вернулась, ребенка в доме не было. Не откликался внук нигде во дворе. После самостоятельных неудачных поисков, к которым присоединилась после возвращения с работы и мама мальчика, было решено обратиться за помощью к правоохранителям", - написала пресс-служба.

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Спустя час поисков ребенка нашли. Все это время мальчик проспал в собачьей будке. Он объяснил свой поступок обидой на замечания бабушки.

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Напомним, в Винницкой области около 100 полицейских искали трехлетнего мальчика, который исчез в Козятинском районе. Его нашли через четыре часа в 8 километрах от дома.

Кроме того, в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками .

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