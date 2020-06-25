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Спасал маленького сына: в Черкассах трагически погиб мужчина

25 июня, 11:01

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Отец с ребенком катались на катамаране

В Черкассах в Днепре утонул мужчина, который спасал своего семилетнего сына. Об этом сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок в Facebook.

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"Около восьми вечера диспетчер приняла вызов о происшествии на пляже "Живчик" в Черкассах. Сообщили, что во время купания начали тонуть отец и сын. На место происшествия сразу выехали две бригады экстренной медицинской помощи. На пляже работали также специалисты полиции и спасатели", - написала она.

Как выяснилось, 34-летний мужчина с семилетним сыном катались на катамаране. Отец прыгнул в воду, из-за чего поднялась волна, которая смыла ребенка с борта катамарана в воду.

"Мужчина сориентировался и быстро поплыл к мальчику. Он держал ребенка на воде, пока с берега не увидели неравнодушные и не бросились ему на помощь. Ребенка забрали и доставили к берегу. В это время отец исчез", – рассказывает Назарок.

Мальчика с состоянием после асфиксии доставили в Черкасскую городскую детскую больницу. Вскоре мужчину нашли водолазы, но спасти его не удалось.

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Напомним, в Запорожской области на пруду утонули трое детей.

Кроме того, в прошлом году в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. Спасатели и водолазы искали ребенка трое суток.

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Днепр утонул Черкассы

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