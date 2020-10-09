Стала известна причина смерти военных в Житомирской области

Причиной смерти троих военных в Житомирской области, тела которых нашли в арендованной квартире, стало отравление угарным газом.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, инцидент произошел в поселке Новоивницкое Андрушевского района. Спасатели предварительно сообщают о неисправности газового прибора в помещении.

"Признаков пожара нет. Подразделения ГСЧС не привлекались", – добавили в ведомстве.

Напомним, 8 октября во время утреннего построения в одной из воинских частей Житомирской области недосчитались трех военных-контрактников. Их нашли мертвыми в арендованной квартире. По результатам предварительного осмотра, признаков насильственной смерти не обнаружено.

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Один из умерших – 21-летний уроженец Черновцов, двое 23-летних – уроженцы Сумской и Днепропетровской областей.

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Ранее мы сообщали, что в общежитии военного полигона прогремел смертельный взрыв. Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Также напомним, на Донбассе подорвался на мине боец ВСУ. Военный получил серьезные ранения и оказался в больнице.

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