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В общежитии военного полигона прогремел смертельный взрыв (фото)

24 августа, 21:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Серьезно пострадала гражданская девушка

В Черниговской области в понедельник, 24 августа, прогремел взрыв на территории 169-го учебного центра "Десна", неизвестный предмет взорвался в общежитии. Об этом сообщила пресс-служба военного полигона в Facebook.

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"Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий в результате личной небрежности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащими произошел взрыв", – говорится в сообщении.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также серьезно пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военных – она находится в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие госпитализированы.

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На месте происшествия работает руководство учебного центра, командование Сухопутных войск и следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области 22 августа в результате взрыва гранаты в частном доме погиб мужчина. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты. Причем полиция обнаружила в доме почти 300 патронов разного калибра, гильзы и порох.

Ранее "Сегодня" также сообщали, что в Мариуполе взорвалась граната на дверях квартиры.

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взрыв общежитие Черниговская область военный полигон
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