Стало известно имя "полтавского террориста" (фото)

Стало известно имя "полтавского террориста", который грозился взорвать гранату. Он также взял в заложники полковника полиции.

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Как сообщает PavlovskyNews, ссылаясь на собственные источники, злоумышленника зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также мужчина участвовал в АТО.

Кроме того, СМИ сообщают, что человек с именем, как у "полтавского террориста", год назад обвинялся в краже. Дело Романа Николаевича Скрипника слушалось в Полтавской области. Потерпевшим выступал районный отдел образования в поселке Машевка.

Сейчасавтомобиль с заложником движется по полевым дорогам в Решетиловском районе. Недалеко находится трасса на Киев.

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Напомним, сегодня утром в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом. Кроме того, в местной ОГА рассказали о ситуации с захватом в Полтаве.

Видео: Типичная Украина, Telegram

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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