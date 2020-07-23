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Захват заложника в Полтаве: в местной ОГА рассказали о ситуации

23 июля, 12:41

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Полицейские, по словам Синегубова, держат ситуацию под контролем

Полицейские держат под контролем ситуацию с захватом заложника в Полтаве. Об этом заявил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

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"Наши полицейские держат ситуацию под контролем. Выражаю им благодарность и уважение", – написал он.

Синегубов отметил, что преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города.

"Продолжается постоянный контакт с руководителями силовых органов области и Украины. Самое главное – сохранить жизнь людей", – подытожил он.

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Напомним, сегодня утром в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом.

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Также мы сообщали, что сейчас мужчина с полковником полиции в качестве заложника едет в сторону Киева.

Видео: Типичная Украина, Telegram

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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