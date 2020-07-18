Стало известно, когда в Украине откроют детские лагеря

В Херсонской области разрешили восстановить работу детских оздоровительных лагерей с 31 июля. Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

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"Час назад получил ответ от главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко по восстановлению работы детских оздоровительных лагерей у нас в Херсонской области. Планируется, что с 31 июля деятельность лагерей будет восстановлена!", – написал Гусев.

Глава ОГА заявил, что в области уже готовятся принимать детей.

"Ждем соответствующее решение правительства уже на следующей неделе и готовимся принимать детей на оздоровление!", – отметил он.

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Напомним, мы писали, что в Киеве не будут открывать детские лагеря и оздоровительные учреждения до 31 июля. В столице насчитывается восемь оздоровительных учреждений и лагерей, семь из них готовы к открытию.

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А на Волыни смягчили карантин. Так, власти разрешили работу баз отдыха и санаториев, а также продлили время работы кинотеатров, ресторанов, кафе и баров с 7:00 до 23:00.

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