Еще две области Украины смягчили карантин: что изменилось

В западных областях начали смягчать карантин. Сначала отменить некоторые ограничения решили во Львовской области, а теперь это сделают на Волыни и Закарпатье.

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Как сообщила пресс-служба Волынской облгосадминистрации на странице в Facebook, решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 15 июля.

"В частности, разрешены пассажирские перевозки межобластного, междугородного, пригородного сообщения и посещение дошкольных учреждений. Кроме того, отменено ограничение по работе средств размещения (базы отдыха, санатории и т.д.)", – сообщили в ОГА.

Также власти продлили время работы кинотеатров, ресторанов, кафе и баров с 7:00 до 23:00.

А в Закарпатской области кафе и ресторанам разрешили работать в закрытых помещениях и продлили на час время для приема людей. Теперь эти заведения будут работать до 23:00, написал журналист Виталий Глагола.

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"Сегодня было заседание региональной комиссии. Учитывая стабильную динамику, мы вышли на так называемое плато. Меньше чем 65 инфицированных за сутки. Теперь снимаются некоторые ограничения. Можно уже и всередине работать заведениям питания. Ну и наболевший вопрос, касающийся ограничения до 22:00. Мы ограничения сняли и подняли на час. То есть, теперь можно работать до 23:00", - сказал глава Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Впрочем, власти запретили работу рынков в Тячевском районе. Кроме того, остаются ограничения по движению общественного автотранспорта на выходных и праздники. Межобластной рейсовый транспорт не ездит и в будние дни.

Напомним, по состоянию на 15 июля в Украине шесть областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для смягчения карантина.

Также недавно врач с Волыни рассказала, нужно ли носить маску в жару.

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