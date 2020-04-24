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Стало известно, от кого инфицировались коронавирусом медики в Бердичеве

24 апреля, 16:28

Татьяна Власенко

Медицинских работников в Бердичеве заразила их коллега

В Житомирской области коронавирусной инфекцией заразились уже 57 медицинских работников. Об этом на брифинге в областной государственной администрации сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской областной государственной администрации Николай Суслик.

"На сегодня состояние всех ближе к удовлетворительному. Трое медработников находятся на стационарном лечении", – сообщил Суслик.

По его словам, источником вспышки коронавируса среди медицинских работников в Бердичеве стала их коллега. Она общалась с приезжим из-за границы, но о своем заражении не знала.

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"Причиной инфицирования стала безопасность и неостороженость, так как практически инфицирование произошло у медицинского работника, которая контактировала с приезжим из-за рубежа. Затем, работая вместе со своими коллегами, к сожалению, не знала, что она является больной и понятно, что инфицирование произошло не только пациентов, но и медицинских работников", – цитирует Суслика "Укринформ".

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", из-за массового заражения врачей в Бердичеве туда 23 апреля поехала комиссия управления здравоохранения областной администрации разбираться, "почему медицинские работники стали очагом распространения коронавируса".

Всего, по состоянию на утро 24 апреля, в Житомирской области зафиксировано 309 случаев коронавируса, из которых 7 – летальные, еще пять пациентов выздоровели. Больше всего больных COVID-19 в Житомире – 91, Коростене – 65 и Бердичеве – 61.

Тем временем украинские медики, набравшись опыта, вернулись домой из Италии. Детальнее – смотрите в сюжете:

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