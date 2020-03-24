Стало тяжело дышать: в Бердичеве коронавирус заподозрили у киевского студента

В Житомирской области врачи госпитализировали 17-летнего студента – житель Бердичева пожаловался, что ему стало сложно дышать. У парня заподозрили наличие коронавируса.
Как рассказала главный врач Центральной городской больницы Лариса Бабикова, парень болел на протяжении 10 дней и выполнял назначения семейного врача, сообщает "РИО-Бердичев".
"Его направили в инфекционное отделение больницы и изолировали в специальный бокс. Бердичевлянин жаловался на кашель и затрудненное дыхание. Рентген показал признаки пневмонии", - говорится в сообщении.
Врачи сразу же провели парню тесты на грипп и коронавирус – оба оказались негативными. Однако у молодого человека взяли материал для анализа в лаборатории, который должен дать точный результат.
"Сейчас состояние парня оценивают как средней тяжести, и как только будет известно о результатах лабораторных исследований, врачи сразу же сообщат", – заявила врач.
Напомним, ранее пациент больницы в Житомире, у которого подтвердили коронавирус, показал условия в своей палате, где температура не поднималась выше 16 градусов.
Также он жаловался на условия в изоляции и сделал фото палаты, в которой ему приходится жить в больнице Житомира.
Кроме того, мужчина рассказал о симптомах, которые он почувствовал во время болезни.
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