Столкновения в Новых Санжарах: четверых подозреваемых отправили в СИЗО

Пятого подозреваемого не смогли обнаружить по месту прописки

В Полтаве суд избрал меру пресечения для четверых подозреваемых в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах- содержание в следственном изоляторе сроком в 60 суток.

Об этом заявил спикер областного управления Нацполиции Юрий Сулаев.

"Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказал он.

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Полицейский добавил, что в настоящее время стражи порядка устанавливают, где находится пятый подозреваемый, которого не смогли найти по месту жительства.

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Напомним, что противостояние в Новых Санжарах началось, когда автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами направлялись в санаторий Нацгвардии, где люди должны пройти двухнедельную обсервацию.

Протестующие разбили окна в автобусах, а позже начали потасовки со стражами порядка. Тогда ранения получили девять полицейских, один из них оказался в больнице.

Позже советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что шестерым участникам массовых протестов инкриминируют обвинения по различным статьям Уголовного кодекса: "организация массовых беспорядков", "дискриминация", "перекрытие магистралей" и "насилие в отношении представителей правоохранительных органов".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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