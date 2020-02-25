Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,51

Столкновения в Новых Санжарах: четверых подозреваемых отправили в СИЗО

25 февраля, 19:20

Пятого подозреваемого не смогли обнаружить по месту прописки

В Полтаве суд избрал меру пресечения для четверых подозреваемых в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах- содержание в следственном изоляторе сроком в 60 суток.

Об этом заявил спикер областного управления Нацполиции Юрий Сулаев.

"Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказал он.

Реклама

Полицейский добавил, что в настоящее время стражи порядка устанавливают, где находится пятый подозреваемый, которого не смогли найти по месту жительства.

В тренде
На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: где велся огонь

Напомним, что противостояние в Новых Санжарах началось, когда автобусы с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами направлялись в санаторий Нацгвардии, где люди должны пройти двухнедельную обсервацию.

Протестующие разбили окна в автобусах, а позже начали потасовки со стражами порядка. Тогда ранения получили девять полицейских, один из них оказался в больнице.

Позже советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил, что шестерым участникам массовых протестов инкриминируют обвинения по различным статьям Уголовного кодекса: "организация массовых беспорядков", "дискриминация", "перекрытие магистралей" и "насилие в отношении представителей правоохранительных органов".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

протесты СИЗО Полтава Новые Санжары мера пресечения столкновения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убилДругие регионы
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срок
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срокДругие регионы
Украинцев из Уханя везут в
Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санаторииУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...