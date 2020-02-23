В МВД отчитались о работе правоохранителей, спасателей и медиков в Новых Санжарах

Персонал санатория, медики, полицейские, нацгвардейцы и спасатели осуществляют в штатном режиме свою работу

Персонал санатория "Новые Санжары", медики, сотрудники Национальной полиции, офицеры Национальной гвардии и спасатели осуществляют свою работу в штатном режиме.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время брифинга относительно эвакуированных из Уханя граждан Украины и иностранцев в Новых Санжарах Полтавской области, сообщает пресс-служба МВД.

"Персонал санатория, медики, полицейские, нацгвардейцы и спасатели осуществляют в штатном режиме свою работу – обеспечение порядка на территории и по периметру объекта, а также на территории населенного пункта", - сказал Варченко.

Реклама

По его словам, "вся правоохранительная система Украины сейчас ориентирована на то, чтобы обеспечить протекание процессов, происходящих в зоне обсервации и вокруг этого".

"У нас достаточно сил и средств для обеспечения безопасности в любых чрезвычайных ситуациях", – заверил советник главы МВД.

В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

Напомним, на территории санатория "Новые Санжары" сейчас находится группа украинцев из Уханя, которая прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в "Борисполе" на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область): местные жители пытались блокировать автобусы с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая. Они забрасывали автобусы камнями, жгли баррикады и устраивали стычки с правоохранителями.

К эвакуированным украинцам присоединилась и министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Кроме того , военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона. Журналист "Сегодня" проведет весь срок обсервации в Новых Санжарах, чтобы рассказывать о происходящем изнутри.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама