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Страшное ДТП под Херсоном унесло жизни трех человек

11 февраля, 11:32

На дороге столкнулись автобус и легковушка, началось расследование

/ Фото: скриншот

В Херсонской области, недалеко от поселка Надднепрянское, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля.

Как сообщает издание "Любимый Херсон" со ссылкой на стражей порядка, в результате аварии погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле.

Также стало известно, что трагедия произошла, когда водитель Daewoo не выбрал безопасной скорости движения и допустил столкновение с автобусом, выполнявшим рейс "Снегуровка – Херсон".

В настоящее время за жизнь одного из пассажиров легковушки борются врачи. В то же время, пассажиры и водитель маршрутки не пострадали. На месте аварии работает полиция, ведется расследование ДТП.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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