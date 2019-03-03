Автопогоня на Волыни закончилась опасным ДТП: пострадал коп

Пытаясь удрать от патрульных, кроссовер повернул налево и столкнулся с полицейскими

Фото: Flickr

Автопогоня на Волыни закончилась опасным ДТП: пострадал коп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bdb/983/5c7bdb9832b96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bdb/983/5c7bdb9832b96.jpg 2019-03-03T15:58:00+02:00 Запад Пытаясь удрать от патрульных, кроссовер повернул налево и столкнулся с полицейскими

В результате дорожной аварии при участии служебного автомобиля полиции 2 марта в Волынской области пострадал сотрудник патрульной полиции Киверцовского райотдела.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел около 17.00 в селе Тростянец, где 42-летний водитель BMW X5 из Луцкого района нарушил правила обгона, чем привлек внимание патруля, однако не отреагировал на их требование остановиться и продолжил движение, после чего началось преследование.

В какой-то момент нарушитель решил, не включив указатель поворота и не убедившись в безопасности маневра, повернуть налево, что привело к столкновению с патрульным Isuzu D-Max.

В результате пострадал 43-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции, а оба автомобиля получили механические повреждения.

Как показали анализы, оба водителя находились в трезвом состоянии.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее на этой неделе в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.

Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.

Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

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