Автопогоня на Волыни закончилась опасным ДТП: пострадал коп
Пытаясь удрать от патрульных, кроссовер повернул налево и столкнулся с полицейскими
В результате дорожной аварии при участии служебного автомобиля полиции 2 марта в Волынской области пострадал сотрудник патрульной полиции Киверцовского райотдела.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел около 17.00 в селе Тростянец, где 42-летний водитель BMW X5 из Луцкого района нарушил правила обгона, чем привлек внимание патруля, однако не отреагировал на их требование остановиться и продолжил движение, после чего началось преследование.
В какой-то момент нарушитель решил, не включив указатель поворота и не убедившись в безопасности маневра, повернуть налево, что привело к столкновению с патрульным Isuzu D-Max.
В результате пострадал 43-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции, а оба автомобиля получили механические повреждения.
Как показали анализы, оба водителя находились в трезвом состоянии.
По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Напомним, ранее на этой неделе в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.
Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.
Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.
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