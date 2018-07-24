Страшное столкновение легковушки и грузовика в Винницкой области: есть пострадавшие

Вчера, 16:25

В результате аварии пострадали пассажиры легковушки


Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля "BMW-316", житель Тернопольской области, двигаясь в направлении г. Ладыжин, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Ford Cargo"", – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали пассажиры легковушки. Двоих отвезли в больницу, одна пострадавшая от госпитализации отказалась.

"Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами", – отметили правоохранители.

Напомним, в ночь на 24 июля в Одесской области произошло смертельное ДТП – на 412 км трассы Одесса – Киев, в Ивановском районе области, микроавтобус Volkswagen врезался в КамАЗ. На месте аварии погиб водитель микроавтобуса, мужчина 1972 года рождения, а его сын, 1993 года рождения, скончался по дороге в больницу.

Также стоит напомнить, что в результате трех масштабных ДТП, которые произошли 20 июля на дорогах государственного значения в Украине, погибли 18 человек. 
ДТП, грузовик, легковушка, пострадавшие, винницкая область

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