Смертельное ДТП под Одессой: столкнулись микроавтобус и грузовик

Вчера, 10:44

В аварии погибли отец и сын

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В ночь на 24 июля в Одесской области произошло смертельное ДТП – на 412 км трассы Одесса – Киев, в Ивановском районе области, микроавтобус Volkswagen врезался в КамАЗ.

По данным полиции, водитель микроавтобуса с прицепом не выбрал безопасную скорость движения и не выдержал безопасную дистанцию, а потому врезался в грузовик, который на тот момент совершал маневр.

На месте аварии погиб водитель микроавтобуса, мужчина 1972 года рождения, а его сын, 1993 года рождения, скончался по дороге в больницу. Тело погибшего пришлось извлекать из обломков машины при помощи специальных инструментов.

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой поручил Нацполиции до 23 июля утвердить и ввести в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.

А ранее, после масштабных ДТП в Житомирской и Николаевской областях, где произошли аварии с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.

Также стоит напомнить, что в результате трех масштабных ДТП, которые произошли 20 июля на дорогах государственного значения в Украине, погибли 18 человек. 
ДТП, Одесса, смертельное ДТП

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Источник:

"Сегодня"

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