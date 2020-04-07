Стрельба в Николаеве: копы показали оружие киллера и назвали мотивы (видео)

В Николаеве продолжается расследование покушения на местного бизнесмена Михаила Титова – полицейские рассматривают пять версий, связанных с попыткой его убийства.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, было установлено место засады вероятного снайпера, а также его оружие.

Событие квалифицировали по признакам статьи Уголовного кодекса "совершение умышленного убийства по корыстным мотивам".

Копы назвали главные версии покушения на это убийство:

- на почве ненависти;

- в связи с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе;

- конкуренция в бизнесе;

- невозвращение долгов или на почве неприязненных отношений;

- покушение на убийство по заказу.

Сейчас проверяются все возможные версии совершения этого преступления, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские разыскивают злоумышленников – как исполнителей, так и возможного заказчика.

Раненый бизнесмен находится в реанимации под охраной полицейских.

Также сообщается о месте засады и оружии, из которого велась стрельба: на техническом этаже жилой пятиэтажки на улице Севастопольской нашли охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62, заряженный магазином, и стреляную гильзу. По предварительным данным, карабин был украден в 2018 году и принадлежал частному лицу.

Напомним, ранее в центре Киева был найден мертвым бизнесмен Леонид Вульф. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион".

А недавно полицейские раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году:

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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